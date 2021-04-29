طلاق انتهى بفاجعة.. كواليس تخلص أم من رضيعتها من الدور الخامس بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات مقتل رضيعة ألقتها والدتها من الدور الخامس بأكتوبر.

جهود البحث توصلت إلى أن المتهمة "سودانية الجنسية" انفصلت عن زوجها منذ شهرين بموجب اتفاق على بقاء الأطفال "البنين" مع الأب، والطفلة "أصغرهم" مع والدتها.

يوم الجريمة، حملت الأم السودانية رضيعتها وألقتها من شرفة وحدتها السكنية الكائنة بالطابق الخامس لتفارق الحياة في الحال.

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر إشارة من شرطة النجدة بسقوط رضيعة من علو بنطاق دائرة القسم.

وانتقل قوة إلى محل البلاغ بقيادة العقيد فوزي عامر مفتش أكتوبر، وتبين أن الجثة لرضيعة تبلغ من العمر سنة.

تحريات المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر، توصلت إلى وجود شبهة جنائية، وأن والدتها "سودانية" ألقتها من الطابق الخامس؛ بسبب خلافات مع طليقها.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد محمد فودة معاون مباحث قسم ثان أكتوبر، من ضبط المتهمة، واقتيادها إلى القسم للتحقيق.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.