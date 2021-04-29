شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة اليوم الخميس 17 رمضان بمدن ومحافظات مصر والعواصم العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت دار الإفتاء المصرية مواعيد الصلاة عن اليوم الخميس 17 رمضان عبر موقعها على شبكة الانترنت، وذلك لجميع المحافظات وأكثر من 70 مدينة من المدن لمنتشرة في أنحاء جمهورية مصر العربية، وكذلك مواقيت الصلاة في عدد من العواصم العربية.

وينشر موقع المصري اليوم جدول مواقيت الصلاة عن اليوم الخميس 29-4-2021 الموافق 17 رمضان نقلاً عن موقع دار الافتاء المصرية، وجدول تم إعداده بمعرفة الهيئة العامة المصرية للمساحة.

ويتزايد البحث يوميًا عن مواعيد الآذان خلال شهر رمضان وخصوصًا البحث عن موعد أذان الفجر وأيضًا موعد أذان المغرب وهما الموعدين اللذان يرتبطا بموعدي السحور والإفطار خلال شهر رمضان الكريم.

وأعدت الهيئة المصرية العامة للمساحة جدولاً يبين مواعيد الصلاة بعدد 78 مدينة مصرية موزعة على مختلف المحافظات عن اليوم السابع عشر من شهر رمضان 2021، ويتضمن الجدول موعد الإمساك وكذلك موعد شروق الشمس بالإضافة إلى مواعيد الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين، وهي صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

مواعيد الصلاة في المدن والمحافظات المصرية اليوم الخميس 29-4-2021

المدينة موعد الإمساك موعد أذان الفجر موعد الشروق موعد أذان الظهر موعد أذان العصر موعد أذان المغرب موعد أذان العشاء القاهرة 03:19 03:39 05:14 11:52 03:29 06:31 07:55 الإسكندرية 03:21 03:41 05:17 11:57 03:36 06:38 08:03 بورسعيد 03:12 03:32 05:08 11:48 03:27 06:29 07:54 السويس 03:15 03:35 05:09 11:47 03:24 06:26 07:50 العريش 03:06 03:26 05:02 11:42 03:20 06:23 07:48 الطور 03:15 03:35 05:07 11:43 03:17 06:19 07:41 دمنهور 03:20 03:40 05:16 11:55 03:34 06:36 08:01 طنطا 03:18 03:38 05:14 11:53 03:31 06:33 07:58 المنصورة 03:16 03:36 05:12 11:52 03:30 06:32 07:57 الزقازيق 03:17 03:37 05:12 11:51 03:29 06:31 07:56 الفيوم 03:23 03:43 05:17 11:54 03:30 06:32 07:55 بنى سويف 03:23 03:43 05:16 11:53 03:28 06:31 07:53 المنيا 03:27 03:47 05:19 11:54 03:28 06:30 07:52 أسيوط 03:27 03:47 05:18 11:53 03:25 06:27 07:48 سوهاج 03:27 03:47 05:17 11:51 03:22 06:25 07:45 قنا 03:24 03:44 05:13 11:46 03:17 06:20 07:40 أسوان 03:28 03:48 05:15 11:46 03:12 06:16 07:34 مطروح 03:32 03:52 05:28 12:08 03:47 06:49 08:15 الغردقة 03:17 03:37 05:08 11:42 03:14 06:17 07:38 الخارجـة 03:35 03:55 05:24 11:56 03:25 06:29 07:48 الإسماعيلية 03:14 03:34 05:09 11:48 03:26 06:28 07:53 دمياط 03:13 03:33 05:10 11:50 03:29 06:31 07:57 السـلوم 03:40 04:00 05:36 12:17 03:56 06:58 08:23 نويـبع 03:09 03:29 05:02 11:39 03:14 06:16 07:39 حلايــب 03:17 03:37 05:03 11:31 02:54 05:59 07:16 شرم الشيخ 03:13 03:33 05:05 11:40 03:13 06:16 07:38 06-أكتوبر 03:21 03:41 05:15 11:54 03:30 06:32 07:56 كفر الشيخ 03:18 03:38 05:14 11:54 03:32 06:34 07:59 الحامول 03:16 03:36 05:12 11:53 03:31 06:33 07:59 بلطيم 03:16 03:36 05:13 11:53 03:32 06:34 07:59 طابا 03:08 03:28 05:02 11:40 03:16 06:18 07:41 راس سدر 03:15 03:35 05:09 11:47 03:23 06:25 07:48 كاترين 03:13 03:33 05:05 11:42 03:16 06:18 07:41 دهب 03:11 03:31 05:03 11:39 03:14 06:16 07:38 ابوزنيمة 03:15 03:35 05:08 11:45 03:20 06:22 07:45 راس غارب 03:16 03:36 05:08 11:44 03:18 06:21 07:43 القصير 03:18 03:38 05:07 11:40 03:10 06:13 07:33 برنيس 03:18 03:38 05:05 11:35 03:01 06:06 07:24 سفاجة 03:17 03:37 05:08 11:42 03:13 06:16 07:36 مرسى علم 03:17 03:37 05:06 11:38 03:06 06:10 07:29 شلاتين 03:19 03:39 05:06 11:35 03:00 06:04 07:22 سيدى برانى 03:36 03:56 05:33 12:14 03:53 06:55 08:21 الضبعة 03:28 03:48 05:24 12:04 03:42 06:44 08:09 العلمين 03:27 03:47 05:22 12:02 03:39 06:42 08:06 واحة سيوة 03:45 04:05 05:38 12:15 03:51 06:53 08:16 موط (الداخلة ) 03:40 04:00 05:29 12:02 03:31 06:34 07:54 الفرافرة 03:40 04:00 05:31 12:05 03:37 06:40 08:01 البويطى 03:33 03:53 05:25 12:02 03:36 06:38 08:00 باريس 03:36 03:56 05:25 11:55 03:23 06:26 07:45 المحلة الكبرى 03:18 03:38 05:14 11:54 03:32 06:34 07:59 الحمام 03:18 03:38 05:14 11:54 03:31 06:34 07:58 نجع حمادى 03:26 03:46 05:15 11:48 03:19 06:22 07:42 15-May 03:20 03:40 05:14 11:52 03:28 06:30 07:54 السادات 03:21 03:41 05:16 11:55 03:33 06:35 07:59 الصالحية الجديدة 03:16 03:36 05:11 11:50 03:28 06:30 07:55 العاشر من رمضان 03:16 03:36 05:11 11:50 03:27 06:29 07:53 العاصمة الادارية الجديدة 03:18 03:38 05:13 11:51 03:28 06:30 07:54 العبور 03:18 03:38 05:13 11:51 03:28 06:31 07:55 الفشن الجديدة 03:24 03:44 05:17 11:54 03:29 06:31 07:53 المنصورة الجديدة 03:17 03:37 05:13 11:54 03:33 06:35 08:01 النوبارية الجديدة 03:15 03:35 05:10 11:50 03:27 06:30 07:54 بدر 03:26 03:46 05:21 11:59 03:36 06:38 08:02 بنى مزار الجديدة 03:18 03:38 05:11 11:47 03:21 06:24 07:46 بورسعيد الجديدة سلام 03:10 03:30 05:05 11:45 03:24 06:26 07:51 بئر العبد الجديدة 03:15 03:35 05:11 11:51 03:29 06:31 07:56 توشكى الجديدة 03:37 03:57 05:24 11:52 03:17 06:22 07:39 حدائق العاصمة 03:14 03:34 05:09 11:47 03:24 06:27 07:51 رشيد الجديدة 03:04 03:24 05:00 11:41 03:19 06:21 07:47 رفح الجديدة 03:18 03:38 05:14 11:54 03:33 06:35 08:00 سفنكس الجديدة 03:18 03:38 05:12 11:51 03:28 06:30 07:54 شرق العوينات 03:31 03:51 05:18 11:46 03:10 06:15 07:32 غرب النوبارية 03:14 03:34 05:09 11:49 03:26 06:29 07:53 ادفو 03:26 03:46 05:14 11:46 03:14 06:18 07:37 الأقصر 03:25 03:45 05:14 11:47 03:16 06:20 07:39 اسنا 03:26 03:46 05:15 11:47 03:16 06:19 07:39 القاهرة الجديدة 03:19 03:39 05:13 11:52 03:28 06:31 07:55 الدلنجات 03:20 03:40 05:16 11:55 03:33 06:35 08:00 توشكى 03:36 03:56 05:23 11:52 03:16 06:21 07:38

مواعيد الصلاة في العواصم العربية اليوم الخميس 17 رمضان

المدينة موعد أذان الفجر موعد الشروق موعد أذان الظهر موعد أذان العصر موعد أذان المغرب موعد أذان العشاء ابوظبى 04:21 05:49 12:20 03:47 06:51 08:10 الدوحة 03:30 04:59 11:31 03:00 06:03 07:23 الرياض 03:51 05:20 11:51 03:18 06:22 07:41 المدينة المنورة 04:20 05:48 12:19 03:46 06:50 08:09 المنامة 03:32 05:02 11:35 03:05 06:08 07:28 دبى 04:15 05:44 12:16 03:45 06:48 08:07 مسقط 04:06 05:33 12:03 03:29 06:33 07:51