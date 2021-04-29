شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بمزرعة للقمح بالفرافرة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد،مساء اليوم، من السيطرة على حريق اندلع في مزرعة للقمح بقرية أبوالهول بالكفاح التابعة لمركز الفرافرة، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الوحدات المحلية للسيطرة على الحريق، كما جرى الدفع بسيارات الإسعاف تحسبا لأي حالات اختناق قد تنتج من أضرار الدخان الكثيف.

وتلقى اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة بمركز الفرافرة، بنشوب حريق في مزرعة للقمح بقرية أبوالهول بالكفاح التابعة لمركز الفرافرة على مساحة 5 أفدنة، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية وتم تحرير محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.