شكرا لقرائتكم خبر عن نجل فؤاد المهندس: أغنية الراجل ده هيجنني تُجسد حياة والدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد فؤاد المهندس، نجل الفنان الكبير فؤاد المهندس، إن والده قدم فوازير رمضان 18 عامًا، ولم يكن يعمل أثناء الصيام، وبعد الفطار كان يعمل حتى الساعة الـ11 مساءً، معقبًا: «كان بيحب يتسحر بدري، ويصحى يصلي الفجر وينام».

وتابع «المهندس»، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الأربعاء، أن والده كان يستيقظ لصلاة الظهر، وبعد ذلك يشاهد فوازير «عمو فؤاد»، وبعد ذلك يجلس مع عائلته، معقبًا: «كنا بنقعد نهرج ونقول أي حاجة، ونعيش جو البهجة والفرح».

ولفت إلى أن والده كان من الضروري أن يتواجد مساءً في الساعة 11.30 مساءً، حتى يقوم بالسحور مبكرًا، مشيرًا إلى أن أغنية «الراجل دا هيجنني» للفنانة شويكار ووالده فؤاد المهندس تجسد شخصيته تماما، معقبًا: «عايز سفرة مليانة ومايكلش».