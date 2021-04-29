شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كريمة يكشف حكم تجسس الزوجة على هاتف زوجها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن تجسس الزوجة على هاتف زوجها ممنوع شرعًا، وهذا واضح في قوله تعالى: «وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا».

وتابع «كريمة»، خلال تصريحات إعلامية لفضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن المسلم عليه أن يدق الجرس على باب منزله، حتى وإن كان معه المفاتيح، حتى لا يتخون زوجته، مشيرًا إلى أن الشرع يريد أن يقضي على التخوين وحبائل الشيطان.

وحذر أيضا من قيام الزوج بالتجسس على هاتف زوجته، معقبًا: «دي خصوصيات، ممكن يكون في خصوصيات أو أسرار بينها وبين أختها أو أمها، إزاي يطلع عليها».