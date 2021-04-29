شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تقرر خصم 15 يومًا من خفير لتركه أطفال تعبث بفتح وغلق المزلقان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت هيئة السكة الحديد، بيان اليوم، حول الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، والذى يشير الى عدم وجود خفير بمنفذ أبو شوشة المحطة بكيلو 525 /900 على المنفذ، حيث أكدت الهيئة أن منفذ محطة أبو شوشة يقع بكيلومتر 525/900 ومعين له 3 فنيين يقومون بعمل خفراء منافذ وأسمائهم ( ثروت محمد أحمد - سامح مينا شمشون - ملاك ظريف صادق) وهم يعملون بنظام 12/24 والمنفذ يغلق محليا ويتربس عليه من بلوك 1 أبو شوشة.

وأضافت هيئة السكة الحديد: "لا يستطيع خفير المنفذ فتح البوابة إلا بعد فتح الترباس من البلوك اى أن المنفذ مرتبط من البلوك ويوجد سيمافورات حامية عليه طالع / نازل ولا يتمكن ملاحظ البلوك من فتح السيمافورات الحامية للمنفذ الا بعد غلق البوابة الخاصة بالمنفذ بمعرفة خفير المنفذ المعين والتامين عليها من البلوك بملاوينة ترباس البوابة.

وتابعت الهيئة: "بمفاجئة المنفذ تبين وجود خفير المنفذ بالمنفذ وعرف بانه لم يغادر المنفذ منذ استلامه العمل وردية نهاراً من الساعة السابعة صباحاً وإنما حدثت مشادة بينه وبين أحد الأهالى بعد غلقه المنفذ لقطار 2011 والذى يطلب منه فتح البوابة لكى يتمكن من العبور بتروسكل وتم رفض خفير المنفذ فتح البوابة لإلا بعد مرور القطار حيث أن البوابة "متربس" عليها من البلوك وأثناء مرور قطار 2011 كان خفير المنفذ متواجد فى الناحية الأخرى من المنفذ لمناظرة القطار لمنع الماره من عبور المنفذ أثناء مرور القطار.

وأوضحت الهيئة أن ملاحظ البلوك الذى يعمل وردية نهار ببلوك 1 أبو شوشة أفاد بأنه قبل التصريح لقطار 2011 تنبه على خفير المنفذ الشغال ورد عليه وتجاوب بالغلق وهو ثروت محمد أحمد الشغال وردية نهاراً، كما قام بعض الأطفال بالعبث بـ"ملاوينة" فتح وغلق المزلقان بعد قيام ملاحظ البلوك فك ترباس البوابة لفتح المنفذ أمام المركبات والركاب بعد عبور قطار 2011 .

وأكدت هيئة السكة الحديد أنه تم مجازاة "ثروت محمد احمد" الذى يعمل وردية نهاراً على المنفذ بـ 15 يوما جزاء بالقسيمة رقم 81773 بسبب السماح بتواجد أطفال بالقرب من غرفة خفير المنفذ.