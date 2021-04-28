شكرا لقرائتكم خبر عن لجان المتابعة تؤكد التزام المساجد بالإجراءات الاحترازية في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مديرية أوقاف شمال سيناء، إن لجان المتابعة من المديرية والإدارات التابعة لها تقوم بالمرور على المساجد في مختلف مدن المحافظة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من إجراءات السلامة والصحة العامة.

وأكدت المديرية في بيان، على التزام المساجد على مستوى المحافظة بضوابط صلاة التراويح التي حددتها وزارة الأوقاف. أشارت إلى أداء صلاة التراويح وفق خطة الوزارة المعلنة بإتباع الإجراءات الاحترازية، وخلال نصف ساعة.

وشدد البيان على استمرار المساجد في تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث تقوم لجان المتابعة بالمديرية وبالإدارات التابة لها بمتابعة المساجد والتأكد من تطبيق تعليمات الوزارة، لافتة إلى إغلاق المساجد المخالفة للتعليمات وإحالة القائمين عليها للشؤون القانونية.