شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية في كوم أمبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، حملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والتشديد والالتزام بتطبيق قرار الحظر الصادر من مجلس الوزراء لمجابهة كورونا.



وتم تشكيل لجنة لتطبيق قرار الحظر برئاسة المهندس أحمد تاج الدين نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز كوم أمبو، حيث قامت اللجنة بالمرور على الشوارع الرئيسية لتحرير محاضر للمخالفين ورفع الإشغالات والتعديات من الشوارع، وواصلت اللجنة أعمالها بمشاركة رؤساء الأحياء بمدينة كوم أمبو ومرافقة شرطة المرافق.