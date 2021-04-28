شكرا لقرائتكم خبر عن التموين : بدء صرف مقررات شهر مايو للمنافذ اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخازن الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قامت اليوم ببدء صرف مقررات أكثر من 30 ألف بقال تمويني و6000 منفذ جميعتي لشهر مايو القادم، وأشار إلى أن توجيهاته للشركة القابضة للصناعات الغذائية هي توفير كل احتياجات المواطن من السلع على بطاقة الدعم بجودة عالية، موضحا وجود 28 سلعة تصرف لمنافذ التوزيع لصرفها للمواطنين تتنوع ما بين الأرز والزيت والسكر والمكرونة وغيرها من السلع الأخرى.

قال المصيلحي، إنه أصدر توجيهات لمديريات التموين والأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات الرقابية على كل منافذ الدعم ( المخابز – منافذ صرف السلع التموينية ) للتأكد من جودة المعروض وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وخلال التقرير الذي تلقاه وزير التموين والتجارة الداخلية من شركتي الجملة، أكد أحمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي، أن التقرير أفاد بوصول نسب الصرف عن شهر إبريل إلى 100% في شركتي ( العامة والمصرية )، وأشار كمال إلى أن توجيهات الدكتور على المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، لشركتي الجملة هي توفير كل احتياجات المواطن من السلع على بطاقة الدعم.

وأضاف أن المواطن في شهر رمضان قام بصرف السلع التموينية مرتين، في أول الشهر الكريم وفي آخره، مؤكدا أن شركتي الجملة ( العامة والمصرية ) يقومون يومياَ بصرف 3 طن / سكر، و4 آلاف طن / زيت، و1000 ألف طن / أرز ومثله مكرونة يومياً.