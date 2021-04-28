شكرا لقرائتكم خبر عن «البريطانية المصرية» تسأل حكومة «جلالة الملكة» عن الملء الثانى لسد النهضة والقناة الإخوانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت خلال الأيام الماضية الأسئلة المقدمة من أعضاء المجموعة البريطانية المصرية، التي تضم 61 عضوا بمجلسى اللوردات والعموم إلى الحكومة البريطانية، بشأن موقف بريطانيا من التعنت الإثيوبى في مشكلة سد النهضة.

وتقدم اليوم جوناثان لورد رئيس المجموعة، بسؤال جديد للحكومة يقول فيه: ما هي الإجراءات الدبلوماسية التي اتخذتها حكومة المملكة المتحدة من أجل نزع فتيل الموقف المتصاعد بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من أخرى، بسبب بناء سد النهضة، لا سيما بعد ان أعلنت الحكومة الإثيوبية مؤخرا نيتها المضي قدما في الملء الثاني للسد في يونيو أو يوليو المقبل رغم عدم وجود اتفاق دولي لملء السد وتشغيله؟

وسأل لورد ستون أوف بلاكهث حكومة بريطانيا عن التقييم الذي توصلت إليه، لقرار إثيوبيا البدء في ملء سد النهضة الإثيوبي الكبير في يوليو 2020 دون اتفاق الدول الأخرى التي يمر من خلالها نهر النيل، وما احتمال اتخاذ إثيوبيا مزيد من الإجراءات الانفرادية؛ وكيف يمكن التعامل مع ذلك.



كما سأل لورد مارلسفورد عضو المجموعة عن القناة الإخوانية التي ترغب الجماعة في نقلها من تركيا إلى لندن، وجاء سؤاله عن الإخوان الموجه إلى سكرتيرة وزارة الداخلية عن الإخوان بالنص التالى: «ما تقييمكم للآثار المترتبة على الأمن القومي من جراء التقارير التي أفادت بنقل قناة الشرق تابعة لجماعة الإخوان المسلمين إلى بريطانيا.

من جانبه قال سمير تكلا، مؤسس المجموعة والأمين العام لها، إن المجموعة تنتظر الردود الحكومية على الأسئلة التي تقدم بها أعضاؤها مؤخرا ويعدها سيتم تقييم الإجراءات الحكومية في الملف والنظر فيما ستقوم به بعد ذلك.