شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي يكشف أسباب كثرة التبول.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن كثرة التبول تصبح خطرا، حينما تزيد كمية البول خلال الأربع وعشرين ساعة.

وتابع موافي خلال برنامج «كتب عليكم الصيام» على قناة صدى البلد «قد يكون عدد مرات التبول خلال اليوم الواحد كثيرة لكن كمية البول نفسها قليلة»، مشيرا إلى أن الكمية الطبيعة للبول تتراوح ما بين لتر ولتر ونصف.

ونصح موافي بإجراء تحليل السكري للأشخاص الذين يعانون من كثرة التبول، مشيرا إلى أن مشكلات الغدة النخامية قد تكون من أسباب كثرة التبول.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى أن الفشل الكلوي من أسباب كثرة التبول في بعض الحالات قائلا «الفشل الكلوي المزمن من أسباب كثرة البول».