شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء سور وصيانة مدارس ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقرى إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية «حياة كريمة» وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة بمركزي إسنا وأرمنت.

وبحسب بيان، الأربعاء، تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا برفقة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز وصالح غانم رئيس قرية النجوع عدد من المشروعات الجاري العمل بها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وبدأت الجولة بتفقد اعمال انشاء سور مدرسة اسنا الثانوية الزراعية بالنواصر والجاري العمل، وايضا تفقد اعمال صيانة مدرسة السلام الابتدائية بالنجوع والتي تضمنت صيانة الكهرباء والدهانات والصرف الصحي والاثاثات ورفع كفاءة المدرسة بالكامل بإشراف من الهيئة العامة للابنية التعليمية.

كما تم تفقد اعمال احلال وتجديد خطوط مياه الشرب والجاري العمل بها باقطار مختلفة ٤، ٦، ٨ بوصة بقرى النجوع بحري والنجوع قبلي كل ذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.