شكرا لقرائتكم خبر عن البريد: تدابير إضافية لتيسير صرف المعاشات خلال فترة الإجازات الرسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات خلال فترة العطلة الرسميّة.

وأوضح فاروق- في تصريحات الأربعاء- أنه تم تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي على مستوي الجمهورية وتم تشكيل لجنة متابعة على أعلى مستوى لمتابعة تغذية ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة.

وذكر أنه سيتم عودة العمل بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية الثلاثاء المقبل.