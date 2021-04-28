شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف الأقصر تحدد سعر صك الأضحية وتخصص 13 منفذًا لبيعها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، وكيل وزارة الأوقاف في الأقصر، توافر خدمة بيع صكوك الأضاحي لهذا العام 1442 / 2021 موضحًا أن المديرية تعلن عن أماكن بيع هذه الصكوك على مستوى محافظه الاقصر، وعددها 13 منفذًا مع ملاحظة أن سعر بيع الصك للجمهور هو (2000) جنيها، موضحًا أن المنافذ موزعة بمدن المحافظة وبإشراف كامل من المديرية والإدارات التابعة لها.

وقال وكيل الوزارة في بيان، إن ذلك يأتي في إطار الدور الدينى والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بتحديد منافذ بيع صكوك الأضاحي.