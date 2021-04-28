شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: وقف العمل بالمواقع المستقبلة للقمح المحلي الأحد بمناسبة عيد القيامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن العمل سوف يسير بكافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية لاستقبال الأقماح المحلية خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وخلال التوجيه الوزاري الصادر بتاريخ 26/4/2021 قرر الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، إيقاف العمل بكافة مواقع الاستلام يوم الأحد بمناسبة أعياد الأخوة الأقباط، كما شمل التوجيه الوزاري ايضاً على إيقاف العمل بمواقع استلام القمح المحلي في اليوم الأول والثاني من عيد الفطر المبارك، على أن يبدأ العمل في اليوم الثالث من عيد الفطر، بعد إجراء عمليات التطهير والتعقيم للمواقع التي تستلم الأقماح المحلية.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وكذلك غرف العمليات بالمديريات تتابع جيدا عمليات توريد الأقماح المحلية، وأشار إلى أن جميع المواقع التي تستلم الأقماح المحلية والتي يصل عددها إلى 450 موقع تعمل بكفاءة عالية، ويتم متابعتها والرقابة عليها من الأجهزة الرقابية بالوزارة.