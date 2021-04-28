شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعمل المجمعات الاستهلاكية والمخابز والمطاحن خلال الإجازات الرسمية وشم النسيم؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه أصدر توجيهاته لكل قطاعات الوزارة من رقابة وتوزيع ومطاحن ومخازن جمله ومخابز ومجمعات استهلاكية ومنافذ صرف السلع التموينية للعمل أيام العطلات الرسمية التي أقرها مجلس الوزراء اليوم والأعياد.

وقال المصيلحى إنه أصدر تعليماته إلى المديريات للعمل بنسبه ٥٠ ٪؜ من القوى العاملة الموجودة بها خلال العطلات الرسمية والأعياد لمواجهه أي طارئ ومتابعة عمل مخازن الجملة ومنافذ صرف السلع التموينية والمخابز، وأشار إلى أنه وجه بعمل منافذ صرف السلع التموينية والمجمعات الاستهلاكية والمطاحن والمخابز وشركات السكر، وشركات الزيوت وشركات الصناعات الغذائية (قها وادفينا) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير كل احتياجات المواطن من الخبز المدعم وكذلك السلع التموينيه هذه الأيام سواء في العطلات الرسميه أو الأعياد.

من جانبه أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير، أن توجيهات الدكتور على المصيلحى هي إنشاء غرف عمليات بكل مديرية والإدارات التابعه لها لمتابعه الأسواق.

وقال كمال، إن توجيهات المصيلحى شملت أيضا تكثيف الحملات على منافذ صرف السلع التموينية والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات الغاز هذه الأيام للتأكد من عملها بكفاءة، وأشار إلى أن مخازن الجملة التابعة لشركتى الجمله مع مكاتب التموين سوف يعملا خلال مدة الإجازة المقررة اليوم من مجلس الوزراء لصرف احتياجات منافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمواطن في الأول من مايو القادم وكذلك كل منافذ الصرف من مجمعات استهلاكية أو بقالى التموين أو منافذ جمعيتى.