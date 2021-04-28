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بعد رانيا يوسف .. سعد الصغير يكشف تفاصيل تعرضه للاحتيال على يد نزار الفارس

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عبد الفتاح بدوي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد .. سعد الصغير يكشف تفاصيل تعرضه للاحتيال على يد نزار الفارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المطرب سعد الصغير تفاصيل تعرضه للنصب من المذيع العراقي نزار الفارس على غرار الفنانة رانيا يوسف التي اتهمته بالاحتيال عليها بعد ظهورها معه في وقت سابق وفبركة تصريحاتها ونشره أخبارا عن تلقيها أموالا مقابل الظهور معه في الحلقة.

وقال سعد الصغير خلال لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «العرافة» المذاع على شاشة المحور، إن نزار الفارس أجرى مونتاج لعدد من تصريحاته التي اجتزأ منها جزءا كبيرا عن المطرب عبدالباسط حمودة.

وأضاف سعد الصغير: «في البداية وجدت شخصا يتحدث معي بأنه لا يملك أموالا أو مكانا للتصوير، وقمت باستضافته في فيلتي، ولم أتلق مليما واحدا مقابل ظهوري في البرنامج، وحسيت هو اللي محتاج أديله فلوس».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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