شكرا لقرائتكم خبر عن «السلع التموينية» تتعاقد على شراء 67 ألف طن زيت طعام لتعزيز المخزون الاستراتيجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على كمية ٦٧٢٠٠ ألف طن زيت صويا خام منها ٣٥٧٠٠ طن زيت صويا خام إنتاج محلي بالجنيه و٣١٥٠٠ ألف طن زيت صويا خام مستورد ليعزز الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني حتى شهر سبتمبر ٢٠٢١، في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني،.

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، في وقت سابق، أن مخازن الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قامت اليوم ببدء صرف استعاضات أكثر من 30 ألف بقال تموينى، و6000 منفذ جمعيتى لشهر مايو القادم، لافتا إلى أن توجيهاته للشركة القابضة للصناعات الغذائية هي توفير كل احتياجات المواطن من السلع على بطاقة الدعم بجودة عالية، مشيرًا إلى وجود 28 سلعة تصرف لمنافذ التوزيع لصرفها للمواطنين تتنوع ما بين الأرز والزيت والسكر والمكرونة وغيرها من السلع الأخرى.

وأضاف الوزير، أنه أصدر توجيهات لمديريات التموين والأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات الرقابية على كل منافذ الدعم «المخابز، منافذ صرف السلع التموينية» للتأكد من جودة المعروض وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.