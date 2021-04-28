شكرا لقرائتكم خبر عن نجل فؤاد المهندس : «عمري ما قلت له يا بابا.. كنت بقوله يا أستاذ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد فؤاد المهندس، نجل الفنان الكبير فؤاد المهندس، إن الفنان فؤاد المهندس كان يحب «اللمة»، وكان يقوم بإعداد الكثير من العزومات، وكان يعزم الفنان الراحل عزت أبوعوف، لافتًا إلى أن رمضان بالنسبة لوالده كان شيء جميل، معقبًا: «الأطباء كانوا بيقولوا له أفطر، مكنش بيسمع، كان بيتقال أفطر عشان عندك القلب والسكر، وكان مش بيسمع ولازم يصوم».

وتابع «المهندس»، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الفنانة شويكار زوجة الفنان الراحل فؤاد المهندس كانت طباخة جيدة للغاية، مشيرًا إلى أن والده لم يكن يتناول الطعام من يد طباخ على الإطلاق، مضيفًا أن علاقته بوالده لم تكن علاقة أب بإبنه، ولكنها كانت علاقة صداقة.

وتابع: «عمري ما قولت للفنان فؤاد المهندس يا بابا، كنت بقوله يا أستاذ، اتولدت وقولته يا أستاذ»، مشيرًا إلى أن والده كان سعيد جدًا بلقب الأستاذ.