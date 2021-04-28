شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية النقل البحري ضمن أفضل 612 جامعة عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حقّقت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، قفزة نوعية حيث احتلت المركز 612 على مستوى جامعات العالم والـ 13 على مستوى الجامعات المصرية وفقا لتصنيفات التايمز للتعليم العالي “ Times Higher Education Impact Rankings ” لعام 2021، وذلك في أول مشاركة لها في التصنيف.

وبحسب بيان، الأربعاء، يعد تصنيف التايمز للتعليم العالي من أكبر اربع نظم لتقييم الجامعات في العالم من خلال قياس التزام الجامعة بتطبيق اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة.

واحتلت الأكاديمية المركز الـ 3 على مستوى ترتيب الجامعات في مصر والمركز الـ 207 على مستوى جامعات العالم في جودة التعليم.

وتوجه الدكتور اسماعيل عبدالغفار، بالشكر إلى اللجنة المعنية بملف الأكاديمية في تصنيفات «التايمز» للتعليم العالي برئاسة برئاسة الدكتور ياسر جابر- عميد البحث العلمي والإبتكار، حيث أكد أن تلك الطفرة النوعية في ترتيب الأكاديمية على مختلف المستويات محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا هي محصلة جهد ونتاج عمل شاق من جانب السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإضافة إلى استراتيجية وخطة محددة حتى تواصل الأكاديمية نشر رسالتها بعد أن أصبحت صرحًا علميًّا شامخًا ومنارة للعلم في مصر والعالم العربي.

وأشار إلى أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بما لديها من مميزات وكفاءات قادرة دومًا قادرة على الإرتقاء والتقدم والتجدد والتكيف بما يتناسب مع التطورات العلمية والتكنولوجية على مستوى المنظومة التعليمية في مختلف دول العالم.