شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الغربية : إعدام 5028 كيلو أغذية فاسدة و4410 لترات عصائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه في إطار تكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع الأغذية بالمحافظه لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، حفاظاً على الصحة العامة شنت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بالتنسيق مع الإدارات التابعة حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بمراكز ومدن محافظه الغربية.

أوضح: أسفرت جهود الحملات عن ضبط 5028 كجم و4410 لترات مواد غذائية والتحفظ على 107 رسائل مستوردة وكذا تم غلق منشأت غذائيه تعمل بدون ترخيص وغير مستوفية الاشتراطات الصحية، ما يمثل خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين. وأضاف حميدة، أنه قد تم سحب 2028 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والتفيش على التراخيص الصحية ومدى استيفائيها.

كما أمر وكيل الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وقد تم تحرير 989 محضر جنحة صحية للمخالفات.