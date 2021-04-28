شكرا لقرائتكم خبر عن واصل الارتفاع خلال 12 ساعة فقط.. سعر الذهب بختام التعاملات اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب في مصر ارتفاعه في نهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، 28 أبريل 2021، بعدما حقق انخفاضا ملحوظا في صباح اليوم، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر بمقدار 5 جنيهات تقريبا خلال 12 ساعة فقط .

وشهد سعر الذهب عالميا ارتفاعا ملحوظا مع نهاية التعاملات، اليوم الأربعاء، حيث ارتفعت الأوقية «الأونصة» في التعاملات الفورية، بمقدار مايقرب من 13 دولار تقريبا خلال 12 ساعة أيضا، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال دورة الولايات المتحدة بنسبة 0.08٪ وذلك عقب إعلان رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى الإبقاء على معدل الفائدة مستقرًا قرب الصفر (بين 0.25%-0.00%)، كما أبقى على برنامج مشتريات السندات بقيمة 120 مليار دولار شهريًا، بهدف تدعيم الاقتصاد الذي تعرض لعاصفة كورونا.

وسجل سعر الذهب عيار 21 في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 28 أبريل، 784.30 جنيه، وكانت في الصباح 779.43 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة» عالميًا في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء، 1،780.38 $، وكانت في الصباح 1,766.90 $ .

«المصرى اليوم» تنشر سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021

# الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في بداية التعاملات اليوم الاربعاء 28 أبريل 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط



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