شكرا لقرائتكم خبر عن "ستظل المفضلة".. السفارة الأمريكية تنشر صورة رائعة للأهرامات من الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاشك أن الحضارة المصرية وفى القلب منها اهرامات الجيزة ستظل شاهدا على عبق التاريخ المصري، ومثال حي لضرب جذور الحضارة الفرعونية منذ آلاف السنين، وزاد المشهد روعة صورة أحدى المعالم الفرعونية التي التقطت من الفضاء، حيث التقطت وكالة الفضاء ناسا صورة لمشهد الاهرامات الثلاث من الفضاء، وحرصت السفارة الامريكية في القاهرة على الاعجاب بصورة تنقل جانب من الحضارة الفرعونية في مصر.



حساب السفارة الامريكية على تويتر

وشارك الحساب الرسمي للسفارة الامريكية بالقاهرة على "تويتر"، صور ناسا التى التقطتها لمشهد الاهرامات الثلاثة في وسط الجيزة، وعلقت قائلة: "وستظل أهرامات الجيزة هي الموضوع المفضل تصوير بواسطة رواد الفضاء! الصورة: ناسا".



صورة الاهرامات من الفضاء

وفى وقت سابق، زار السفير الأمريكى لدى القاهرة جوناثان كوهين، متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، كما زار المومياوات الملكية، ونشرت السفارة الأمريكية بالقاهرة فى حسابها على تويتر، صور من زيارة السفير للمتحف، وقالت: "السفير كان سعيدًا بزيارة هذه الكنوز المصرية فى منزلهم الجديد فى المتحف القومى للحضارة المصرية".

وقالت السفارة الأمريكية فى تغريدات عبر "تويتر": "انضم السفير كوهين إلى العالم فى مشاهدة الموكب الذهبى الرائع لمومياوات الفراعنة فى وقت سابق من هذا الشهر، وكان سعيدًا بزيارة هذه الكنوز المصرية في منزلهم الجديد في المتحف القومي للحضارة المصرية".

وتابعت: "أثناء وجوده فى المتحف القومى للحضارة المصرية، توقف للإعجاب بالتابوت الذهبى لكاهن نجم عنخ، والذى ساعدت الحكومة الأمريكية فى إعادته إلى مصر في أكتوبر 2019".