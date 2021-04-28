شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة داود رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية لحين شغل الوظيفة قانونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارا بتولى الدكتور سلامة جمعة داود، عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بإيتاى البارود بمحافظة البحيرة، رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، لحين شغل الوظيفة وفق الإجراءات القانونية.

وقدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وحضور وكيل الأزهر، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات؛ التهنئة إلى الدكتور سلامة جمعة على داود، عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بإيتاى البارود بمحافظة البحيرة؛ بمناسبة صدور قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتعيينه رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية.

تدرج رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الجديد فى التعليم الأزهري، وحفظ القرآن الكريم فى سن مبكرة، وحصل على ليسانس اللغة العربية جامعة الأزهر، وكان من المتفوقين، وعين معيدًا بقسم البلاغة والنقد عام 1989م، وحصل على درجة التخصص (الماجستير) فى قسم البلاغة والنقد، وعين مدرسًا مساعدًا بقسم البلاغة والنقد فى كلية اللغة العربية بإيتاى البارود 1993م، ثم استكمل مشوار البحث العلمى وحصل على درجة العالمية (الدكتوراه) فعين مدرسًا بذات القسم والكلية 1998م، ثم رقى إلى أستاذ مساعد بقسم البلاغة والنقد كلية اللغة العربية بإيتاى البارود 2002م.

وعمل سلامة بوظيفة أستاذ مشارك فى جامعة أم القرى بفرع القُنْفُذَة من 2003- 2014م، وأستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد كلية اللغة العربية بإيتاى البارود 2015م، وتولى منصب وكيل كلية اللغة العربية بإيتاى البارود لشئون التعليم والطلاب فى 2016م، وعميدًا لذات الكلية منذ 2019م حتى تاريخه.

ويشغل رئيس قطاع المعاهد الجديد عضوية عدد من اللجان، منها: لجان تطوير مناهج الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، ولجنة إعداد كتب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها المعتمدة من فضيلة شيخ الأزهر لمركز تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، ولجنة الخطط والمناهج بجامعة الأزهر، ولجنة إعداد الخطة الدراسية لقسم البلاغة لطلاب الإجازة العالية، ولجنة إعداد الخطة الدراسية لقسم البلاغة لطلاب الدراسات العليا.

نشر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عددًا من الكتب والمؤلفات بدور النشر المحلية والعربية، وله عشرات البحوث بالمجلات العلمية المحكمة، وأشرف على عديد من الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه) داخل جامعة الأزهر وخارجها، وشارك فى عديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.