شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تنشر رقم تليفون للتواصل مع مديريتها بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، رقم تليفون مديرية الصحة بسوهاج، خلال إنفوجراف يوضح التليفون ورقم الخط الساخن للاستفسارات حول كورونا.

وقالت الوزارة: "لأهالي محافظة سوهاج يمكنكم التواصل مع مديرية الصحة بسوهاج من خلال الرقم 0934600666"، مضيفة: "وإذا كان لديكم استفسارات حول فيروس كورونا يرجى الاتصال على الخط الساخن 105".

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "ولتسجيل بياناتكم في خدمة الرسائل المجانية لمتابعة مصابي فيروس كورونا بالعزل المنزلي، يرجى إرسال كلمة (عزل) في رسالة إلى الرقم 1440.



تليفون مديرية الصحة بسوهاج

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن فرق التواصل المجتمعي بالوزارة قدمت التوعية الصحية لـ 163 ألف مواطن بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد بـ 11 مركزًا في محافظة سوهاج، وذلك منذ 20 أبريل الجاري وحتى اليوم، مشيرة إلى استمرار تقديم التوعية الصحية لكافة المواطنين بالمحافظة، بما يساهم في خفض معدل الإصابات بالفيروس.

فيما أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم نشر 100 فريق للتواصل المجتمعي بمراكز (المنشأة، أخميم، البلينا، ساقتلة، دار السلام، طهطا، مدينة سوهاج، المراغة، جرجا، طما، جهينة)، حيث تم المرور على عدد من القرى التابعة لتلك المراكز بالتنسيق مع عمد ومشايخ القرى، لتوعية 38 ألفا و548 أسرة بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية أهمها ارتداء الكمامة وغسل اليدين باستمرار والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتغذية الصحية، والتوجه فورًا إلى المستشفى في حال ظهور أي أعراض مرضية لفيروس كورونا، لافتا إلى تقديم الخدمة الطبية لـ 4 ملايين و500 ألف مواطن بمحافظة سوهاج ضمن مبادرات الصحة العامة تحت شعار (100 مليون صحة) بما ساهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين والحد من الإصابات والوفيات خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.