نشرة الحوادث.. حقيقة الاعتداء على المعتقلين في سجن وادي النطرون واعترافات قاتلة والدتها بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-مصدر أمني ينفي الاعتداء على المعتقلين في سجن وادي النطرون: شائعات وراءها الجماعة الإرهابية

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله ببعض القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الادعاء بوجود اعتداء وترهيب للمعتقلين بسجن وادي النطرون، عقب احتجاجهم على تنفيذ قرار الإعدام للمتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية كرداسة".

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-مصدر أمني يكشف تغريم ضابط شرطة 50 جنيها لعدم ارتداء الكمامة داخل المحكمة

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن إصدار قرار بتغريم ضابط شرطة 50 جنيهاً لعدم ارتداء الكمامة داخل قاعة إحدى المحاكم بالسويس اليوم الموافق 27 أبريل الجاري.

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-"ادي الحاجات دي لمراتي".. تفاصيل انتحار عامل بمياه النيل في كفرالشيخ

أقبل عامل في العقد الخامس من عمره، على الانتحار، بإلقاء نفسه في مياه نهر النيل فرع رشيد، من أعلى كوبري دسوق العلوي، في نطاق محافظة كفر الشيخ.

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-بـ"أسطوانات هيروين و300 طربة حشيش".. إحباط ترويج شحنة مخدرات في البحيرة

سقط في قبضة ضباط مكافحة المخدرات، اثنان من العناصر الإجرامية بحوزتهما كمية كبيرة من الحشيش والهيروين.

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-إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، من السيطرة على الموقف وضبط 4 من مرتكبي الواقعة بقنا.

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-ضبط صاحب فيديو إطلاق نار أعلى سطح عقار بالقاهرة.. والتحريات: "صور نفسه للتباهي"

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على المتهم في واقعة إطلاق عيار ناري من فرد خرطوش بحوزته وتصوير مقطع فيديو وبثه عبر صفحته الشخصية للتباهي.

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-توجيه من رئيس استئناف القاهرة لإنجاز طعون نقض الجنح

وجه المستشار عبده عطية الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، العمل على مراعاة تحقيق العدالة الناجزة بشأن طعون نقض الجنح بالمحكمة، وعلى ذلك قام المستشار الدكتور محمود عبدالفتاح، عضو المكتب الفني بالمحكمة والمشرف على إدارة طعون نقض الجنح، بعمل حصر لجميع الطعون المحبوس فيها المتهمون على ذمة الجنح المطعون على أحكامها بالنقض، وتحديد جلسات عاجلة لجميع تلك الطعون، وكذا تم تحديد جلسات لجميع الطعون على الجنح الاقتصادية، وكذا الطعون على قضايا التهرب الضريبي، وكذا تم الانتهاء من تحديد جلسات لجميع طعون نقض الجنح المقيدة بأرقام طعون في الفترة من 1/1/2020 حتى 31/12/2020، والتي تندرج تحت السنة (11 ق). وجارٍ رفع بيانات جميع الطعون السابقة على الحاسب الآلي بإدارة طعون نقض الجنح، تماشيا مع التطور التكنولوجي الذي تشهده المحكمة تماشيا مع السياسة العامة للدولة بشأن سياسة التحول الرقمي.

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-جنايات القاهرة: السجن المؤبد لموظف هتك عرض ابنته في المعادي

قررت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة موظف غيابيًا، بالسجن المؤبد في اتهامه بهتك نجلته في المعادي.

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-لأول مرة.. مالكة شقة تطالب شركة عقارات بتعويض عن دفعها "قيمة التصالح" في مخالفة بناء تعبيرية

حددت دائرة التعويضات بمحكمة شمال القاهرة جلسة 3 يوليو المقبل، لنظر دعوى تعويض من مالكة شقة سكنية ضد شركة عقارية، استنادا لقانون التصالح في مخالفات البناء.

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-مجلس الدولة: مد فترة تلقي طلبات تعيين قاضيات لـ6 مايو

قرر مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، مد فترة التقدم للعضوات المتقدمات للتعيين في وظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة، نقلًا من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ليوم 6 مايو 2021.

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-المتهمة بقتل أمها في القناطر تعترف: "وقفت في طريق سعادتي وخطيبي طعنها 8 مرات"

قررت نيابة القناطر الخيرية، حبس فتاة وخطيبها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهام الأولى بقتل أمها بمساعدة الثاني، الذي سهلت له دخول المنزل أثناء نوم والدتها، وطعنها بسكين عدة مرات حتى لفظت أنفاسها.

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