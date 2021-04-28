قيمتها مليون جنيه.. أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لـ قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الجهود بمجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية في ضبط 5 قضايا أبرزها ضبط (بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار) وتقدر القيمة المالية بأكثر من مليون جنيه، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 36 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

وأثمرت الجهود في مجال المخالفات المرورية عن ضبط 1271 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة تم ضبط قضية، وتنفيذ 158حكما قضائيا متنوعا، كما تم ضبط 7 قضايا في مجال مكافحة جرائم تزوير المستندات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.