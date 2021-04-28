بالفيديو.. منطقة سجون المرج تستقبل وفدا من وسائل الإعلام الدولية والمحلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزرة الداخلية فيديو يرصد جهود الوزارة خلال استقبال وفدا من وسائل الإعلام الدولية والمحلية وعدداً من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال زيارة لمنطقة سجون المرج.

واسقبلت منطقة سجون المرج وفدا من وسائل الإعلام الدولية والمحلية وعدداً من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب للإطلاع على أوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون و ما يقدم لهم من خدمات وذلك في إطار تطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة والتي تهدف إلى تأهيل و إصلاح النزلاء مع الإلتزام بمعايير حقوق الإنسان

ونشرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية عبر "فيس بوك" اليوم الأربعاء فيديو مدته 4 دقائق يرصد تفاصيل زيارة الوفد لمنطقة سجون المرج.