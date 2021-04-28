وزيرة التضامن: مصر تمر بلحظة تاريخية من الاستثمار الحقيقي في البشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إننا نعمل بشكل كبير على القوى الناعمة، متابعة:"نؤمن أن الإعلام له قضية تنموية ستظهر جليا في الأيام القادمة".

وأضافت القباج، خلال الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مساء الأربعاء:" نحن في لحظة تاريخية من الاستثمار الحقيقي في البشر، بالتزامن مع برامج تطوير القري المصرية التي أطلقها الرئيس السيسي، حتي يتم بناء مصر بسواعد أبنائها".

وأوضحت القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعي في الفترة السابقة كانت تركز حول مشكلات الفقر، وهو تناول إيجابي، وهناك قضايا أخرى كثيرة مكملة منها "الصحة، التعليم، والسكن.

وتابعت:"نعمل أيضا على المرأة كمحور حقيقي وأساسي للأسرة المصرية، وخاصة تشغيل المرأة المصرية وخفض الدور الإنجابي، ومسألة تنظيم الأسرة".