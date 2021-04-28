وزيرة التضامن: استراتيجية تنمية المواطن تخضع لإشراف رئيس الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، إن مصر تنهض بمؤشرات جودة الحياة والخدمات، مشيرة إلى أن الدولة تنفذ استراتيجية لتنمية الأسرة المصرية ومحور خدمى وتنمية المشروعات بمشاركة عدد من الجهات.

وأضافت القباج خلال الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مساء الخميس، أن تلك المؤشرات من بينها شق اقتصادي وخدمي وقانوني واقتصادي وملف الزواج المبكر والتوعية الدينية والإعلامية فيما يخص تنظيم الأسرة.

وأشارت القباج، إلى أن الخطة يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء، والوزارات المختلفة لها دور كبير وأيضا الجمعيات الأهلية لها دور كبير فى المشاركة فى العديد من المشروعات .

وواصلت القباج، أن هناك مشروعات هامة نتحدث عنها وهى مشروع تطوير القرى وهناك العديد من الموضوعات التى تتحدث عن الفقر، واليوم أيضا نتحدث عن المرأة وعملها وتحديد عدد الأفراد فى الأسر المصرية، وأيضا خفض الزواج المبكر.