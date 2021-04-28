محافظ الجيزة: تثبيت 1736 موظفا بالمرحلة الثانية على الصناديق والحسابات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بتثبيت عدد 1736 من العاملين علي الصناديق والحسابات الخاصة والذين تم نقلهم علي باب أول بند 2/3 أجور موسميين فصل مستقل بالمرحلة الثانية بالديوان العام والأحياء والمدن والأجهزة التابعة لها.

وأوضح محافظ الجيزة، أن القرار يأتي بناء على كتاب وزارة المالية، "الإدارة المركزية لموازنات محافظات القاهرة الكبرى"، والذى نص على تثبيت هؤلاء العاملين من تاريخ موافقة وزارة المالية، وأن تدرج هذه الوظائف على أنها شخصية تلغى لدى خلوها من شاغليها.

وشمل قرار المحافظ: أنه اعتباراً من موافقة وزارة المالية بتاريخ 24/2/2021 يتم منح المذكورين الأجر الوظيفى المثبت عليه للدرجات الثالثة و الرابعة والسادسة بالإضافة إلى العلاوة الاستثنائية المقررة في عام 2018 على أن تضاف إلى الأجر الوظيفي.

وتقدم محافظ الجيزة بالتهنئة للعاملين الذين شملهم القرار مؤكداً لهم حرص المحافظة الدائم على تحسين بيئة العمل والارتقاء بمستوى أداء العاملين وتوفير حياة كريمة لهم، موجها بضرورة بذل أقصى جهد لخدمة المواطنين والتفاني في العمل وأداء المهام والواجبات المكلفين بها على أكمل وجه.