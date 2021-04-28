شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا: توافر الأكسجين والأدوية بكميات إضافية في مستشفيات العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، توافر جميع المستلزمات الوقائية والأدوية بمستشفيات عزل المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى مراكز المحافظة، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بالمرور اليومى على مستشفيات العزل لم ترصد أي عجز في مخزون الأدوية والاكسجين أو المستلزمات الطبية والوقائية.

محافظ قنا يؤكد توافر الاكسجين والمستلزمات الطبية بمستشفيات العزل

وأشار محافظ قنا ووفقا لبيان لجنة المتابعة، الأربعاء، إلى انتظام حضور الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومتطلبات الحماية الشخصية بمستشفى قفط التعليمى المخصصة كمستشفى حجر صحي، وكذا انتظام سير العمل بها وحضور الاطقم الطبية واستقبال حالات الإصابة على مدار 24 ساعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كما اطمئنت اللجنة على انتظام تقديم الوجبات للمرضى وصرف الأدوية وتطبيق الإجراءات الإحترازية تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

محافظ قنا يؤكد توافر الاكسجين والمستلزمات الطبية بمستشفيات العزل

وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والمغلقة كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار شن الحملات اليومية على المقاهى ومنع اقامة سرادقات العزاء أو الأفراح لخفض معدلات الإصابة بالفيروس.