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محافظ قنا: توافر الأكسجين والأدوية بكميات إضافية في مستشفيات العزل

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محمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، توافر جميع المستلزمات الوقائية والأدوية بمستشفيات عزل المرضى المصابين بفيروس المستجد على مستوى مراكز المحافظة، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بالمرور اليومى على مستشفيات العزل لم ترصد أي عجز في مخزون الأدوية والاكسجين أو المستلزمات الطبية والوقائية.

محافظ قنا يؤكد توافر الاكسجين والمستلزمات الطبية بمستشفيات العزل

وأشار محافظ قنا ووفقا لبيان لجنة المتابعة، الأربعاء، إلى انتظام حضور الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومتطلبات الحماية الشخصية بمستشفى قفط التعليمى المخصصة كمستشفى حجر صحي، وكذا انتظام سير العمل بها وحضور الاطقم الطبية واستقبال حالات الإصابة على مدار 24 ساعة لمواجهة تداعيات كما اطمئنت اللجنة على انتظام تقديم الوجبات للمرضى وصرف الأدوية وتطبيق الإجراءات الإحترازية تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

محافظ قنا يؤكد توافر الاكسجين والمستلزمات الطبية بمستشفيات العزل

وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والمغلقة كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار شن الحملات اليومية على المقاهى ومنع اقامة سرادقات العزاء أو الأفراح لخفض معدلات الإصابة بالفيروس.

محافظ قنا يؤكد توافر الاكسجين والمستلزمات الطبية بمستشفيات العزل
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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