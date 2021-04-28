شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس من الخميس للسبت.. ارتفاع مستمر فى الحرارة ويصل لـ42 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستمر درجات الحرارة فى الإرتفاع على جميع أنحاء مصر يومي الخميس والجمعة، وتبدأ فى التذبذب بين الارتفاع والانخفاض يوم السبت وإن كان الارتفاع والإنخفاض طفيفًا، وتظل حالة الطقس في مصر تتراوح بين طقس حار وشديد الحرارة، وترتفع درجات الحرارة عن طقس اليوم الأربعاء لتصل إلي 42 درجة على جنوب الصعيد يوم السبت ويستمر نشاط الرياح مع الارتفاع الحرارة.

ارتفاع مستمر فى درجات الحرارة

تستمر درجات الحرارة فى الارتفاع خلال الأيام الثلاثة وتصل يوم السبت إلي 36 درجة على القاهرة الكبري بدلاً من 32 الأربعاء، وترتفع على جنوب الصعيد لتصل إلي 42 السبت بدلاً من 33 درجة اليوم، بينما تكون درجات الحرارة على شمال الصعيد السبت 38 درجة بدلاً من 37 اليوم الأربعاء.

حالة الطقس غدًا الخميس

يسود طقس شديد الحرارة علي معظم الأنحاء فى جمهورية مصر العربية، خلال طقس الغد فى القاهرة الكبري جنوب البلاد وجنوب سيناء والوجه البحري بينما يكون مائل للحرارة فقط على السواحل الشرقية.

تواصل درجات الحرارة الارتفاع يوم غدٍ الخميس عن درجات الحرارة يوم الأربعاء على جميع الأنحاء وتكون حالة الطقس الخميس أشد حرارة من يوم الأربعاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية نشاط للرياح علي مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الشمالية والوجه البحري.

وتشير تنبوءات حالة الطقس الخميس خلال ساعات الليل إلي طقس معتدل ليلاً على الجنوب ولطيف على الشمال وحتى القاهرة الكبرى.

توقعات الطقس الجمعة

وتشير توقعات حالة الطقس الجمعة إلي استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ويكون الطقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد والوجه البحري، ويكون الجو حار على السواحل الشمالية فقط.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدًا معتدل ليلاً على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

وتشير توقعات طقس الجمعة إلي وجود نشاط للرياح على الوجه البحري وشمال الصعيد والقاهرة الكبري وجنوب سيناء.

توقعات حالة الطقس السبت

يتوقع أن يشهد طقس السبت تذبذًا طفيفًا فى درجات الحرارة بين الإرتفاع على مناطق والإنخفاض على أخري، وإن ظل الطقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء خلال ساعات النهار في القاهرة الكبري وجنوب البلاد وجنوب سيناء والوجه البحري، بينما يكون حارًا فقط على السواحل الشمالية.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معدلاً خلال ساعات الليل على كافة أنحاء الجمهورية.

وتشير توقعات طقس السبت إلي نشاط الرياح على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبري وجنوب البلاد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة من الخميس إلي السبت

البيان درجات الحرارة غدًا الخميس درجات الحرارة يوم الجمعة درجات الحرارة يوم السبت درجة الحرارة فى القاهرة الكبري والوجه البحري 36- 19 37- 21 36- 21 درجة الحرارة على السواحل الشمالية الغربية 32- 18 32- 20 32- 20 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 28- 17 31- 20 30- 20 جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36- 24 37- 24 37- 24 درجة الحرارة فى شمال الصعيد 37- 21 39- 23 38- 23 درجة الحرارة على جنوب الصعيد 39- 25 41- 29 42- 29

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