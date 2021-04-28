أخبار مصر

مطران كاثوليك المنيا : الكنائس محرومة من احتفالات العيد بسبب كورونا

0 نشر
سعيد نافع 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مطران كاثوليك المنيا : الكنائس محرومة من احتفالات العيد بسبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الأنبا باسيليوس مطران ايبارشية الأقباط الكاثوليك بالمنيا، يأتي عيد القيامة هذه الأيام التي نعيش فيها كثيرا من الآلام نتيجة انتقال كثير من أحبائنا إلى السماء وكثيرون مازالوا يعانون بسبب وباء كورونا .

وأكد «الأنبا باسيليوس»، في رسالة القيامة لايبارشية المنيا بعنوان «المسيح قام بالحقيقة قام»، ربما تسبب الوباء في حرمان بعض الكنائس من مظاهر الاحتفال بالعيد، لافتًا إلى أن القيامة تجعلنا نحيا حياة الأمل والرجاء رغم ما نمر به آلام.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا