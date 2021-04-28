شكرا لقرائتكم خبر عن مطران كاثوليك المنيا : الكنائس محرومة من احتفالات العيد بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الأنبا باسيليوس مطران ايبارشية الأقباط الكاثوليك بالمنيا، يأتي عيد القيامة هذه الأيام التي نعيش فيها كثيرا من الآلام نتيجة انتقال كثير من أحبائنا إلى السماء وكثيرون مازالوا يعانون بسبب وباء كورونا .

وأكد «الأنبا باسيليوس»، في رسالة القيامة لايبارشية المنيا بعنوان «المسيح قام بالحقيقة قام»، ربما تسبب الوباء في حرمان بعض الكنائس من مظاهر الاحتفال بالعيد، لافتًا إلى أن القيامة تجعلنا نحيا حياة الأمل والرجاء رغم ما نمر به آلام.