شكرا لقرائتكم خبر عن نجل فؤاد المهندس يكشف سرا عن والده قبل فتح ستارة المسرح بـ10 دقائق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد فؤاد المهندس، نجل الفنان الكبير فؤاد المهندس، إن والده كان يحب الأكل وكان يجلس في انتظار الإفطار في شهر رمضان، معقبًا: «إحنا عائلة ذواقة وبتستطعم، ومش بنعرف نجامل في الأكل، لو الأكل وحش بنقول وحش».

وتابع «المهندس»، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن والده كان يقرأ القرآن قبل فتح ستارة المسرح لمدة 10 دقائق، وخلال هذه المدة لا يستطيع أحد الاقتراب منه، معقبًا: «أنا كنت ببعد عنه».

ولفت إلى أن والده قدم أول كاميرا خفية في العامل العربي، وكان لها صدى كبير جدًا، معقبًا: «كانت معمولة بشكل راقي، وكان والدي بيقدمها بشياكة وأفيهات حلوة».

وأشار إلى أن الفنانة شويكار ووالده قرّرا عدم الإنجاب بعد الزواج، وتربية أولادهما معًا، معقبًا: «كان لازم يخدوا الأولاد معاهم في أي مكان.. وأنا أعتبر شويكار أمي الروحية».