شكرا لقرائتكم خبر عن 10 محاضر لمخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت الوحده المحلية لمركز ومدينة دسوق الأربعاء، حملة رقابية موسعه لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، والتفتيش على الكمامات.

وبحسب بيان، الثلاثاء، جرى التصالح الفورى بعدد 10 محضر تصالح، وذلك تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء، وتنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ بتكثيف الحملات بتكثيف الرقابة والمرور على كافة المحلات والمطاعم والكافيهات والسوبر ماركت والجزارة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وغلق المحلات والمطاعم غير الملتزمة بالاشتراطات للتأكد من ارتداء الكمامات الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك بحضور كل من نائب رئيس المدينة، المحاسب السيد عبدالستار، وجابر داود رئيس قسم الإشغالات والغلق الإداري.

كورونا

كورونا

كورونا

كورونا