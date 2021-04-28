شكرا لقرائتكم خبر عن هل تؤثر الإجازات الرسمية على المعاشات؟ (مواعيد وطريقة الصرف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر مسؤول في الهيئة القومية للتأمينات إن مواعيد صرف المعاشات لن تتأثر بالإجازات وأيام العطلات الرسمية التي أقرتها الحكومة مؤخرًا.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء أن مواعيد صرف المعاشات ستبدأ من يوم 1 مايو، مؤكدًا أنه لن تتأثر أي نوع من المعاشات بمواعيد الإجازات الرسمية.

وأوضح أن مواعيد الصرف كانت في الماضي ما بين يوم 1 حتى يوم 10 في الشهر، وكانت المعاشات يتم صرفها على 3 مراحل ما بين ATM والبريد والبنوك، مشيرًا إلى أنه حاليًا الصرف يكون في جميع أماكن الصرف في يوم واحد، وهو اليوم الأول من الشهر عن طريق ماكينات الصرف الآلي، مؤكدًا أن قيمة المعاشات المستحقة التي تقدر بـ18 مليار جنيه تحول إلى حسابات المستفيدين في بداية كل شهر.

يذكر أن الحكومة المصرية قد أصدرت قرارات باعتبار السبت والأحد والإثنين المقبلين إجازات رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال وشم النسيم وحرصًا من تكدس المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء سبق أن أصدر قرارا بأن يكون غدًا الخميس، 29 أبريل، إجازة رسمية، بمناسبة عيد تحرير سيناء، بدلا من الأحد، 25 أبريل.