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خبير علاقات: الزوجة قد تخسر زوجها عند محاولة تغيير طباعه

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال تامر شلبي، خبير العلاقات الأسرية، إن أي زوجة عليها أن تعطي مساحة لزوجها في القيام بما يريد، مشيرًا إلى أن الزوجة عليها أن تحب طباع الزوج إذا كان اجتماعًا أو كريمًا، خاصة أنها قد تخسر الزوج حال محاولة تغير طباعه.

وتابع «شلبي»، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن المطبخ يعد مملكة الزوجة، وعند محاولة تواجد الزوج به لمساعدة الزوجة في إعداد العصير على سبيل المثال، فهذا يؤدي إلى تعصب الزوجة، معقبًا: «يجب تحاشي حدوث أي مشاجرات، خاصة قبل الإفطار بساعة».

ولفت إلى أنه من إيجابيات التقارب الاجتماعي بين العائلة الواحدة، معقبًا: «مكناش بنقدر نقرب من بعض إلا في رمضان».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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