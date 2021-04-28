شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم أسوان» تكرم الطالب الأول على الجمهورية فى حفظ القرآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم باسوان، الطالب محمود على محمود بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة الدكتور طه حسين الإعدادية بنين التابعة لإدارة أسوان التعليمية، لفوزه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، بحضور حسين محمد موجه عام اللغة العربية وأسرة الطالب .

أعرب وكيل الوزارة عن سعادته بتكريم الطالب باعتباره نموذج مشرف ومضىء بتعليم أسوان ومثل أعلى لجميع الطلاب، وطالبه بالمراجعة الدائمة لما حفظه بكتاب الله والأحاديث النبوية الشريفة، ومتمنيًا له النجاح والتوفيق، وقدم الشكر والتقدير لأسرة الطالب لحرصها على حفظ أبنها للقرآن الكريم وتقديم للمجتمع نموذج يُحتذى به، وقدم الشكر كذلك لموجه عام اللغة العربية وجميع القائمين على المسابقة على الجهد المبذول في المسابقة طوال فترة التصفيات، والوصول بالمسابقة لهذا المستوى المتميز جمهوريًا .