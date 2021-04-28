شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» توجه تحذيرًا للمواطنين قبل بدء الإجازات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت النقابة الأطباء حملة توعية ضد كورونا، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأوضحت النقابة أن الحملة تستهدف توعية المواطنين في الإجازات المقبلة، التي قد يعتبرها البعض فرصة للتجمعات، والعزومات، والخروج إلى المولات، والسفر بين المحافظات، مع اتساع انتشار فيروس كورونا، وزيادة عدد الإصابات والوفيات سواء بين الأطباء أو المواطنين.

واكدت أن هذا التوجه ينذر بزيادة عدد الإصابات، مؤكدة أنها من جانبها تحذر الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، خلال الأيام المقبلة من ارتداء الكمامة والتباعد، والحرص على أخذ اللقاح في أقرب وقت.