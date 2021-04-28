شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم الجماع في نهار رمضان .. المفتي يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان لا يصح ولا يحل ومحرم شرعًا.

وأوضح علام خلال لقائه الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج «كُتب عليكم الصيام» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الشخص الذي يقع في مثل هذا الذنب عليه أن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى وعليه أن يلتزم بما ألزمه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ردا على سؤال شخص حول حكم الجماع في نهار رمضان مع عدم القدرة على تكفير الذنب بالصيام.

وشدد المفتي على ضرورة أن يتوب الرجل والمرأة إلى الله سبحانه وتعالى على ارتكاب ذنب الجماع في نهار رمضان، عليهما أن يتوبا بأن يندما على ما فات وأن يعزما أن لا يحصل منهما هذا الفعل في المستقبل، وأن يتلزما بما جاء عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حين أتاه رجل و«قال يا رسول الله هلكت قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان فأمره أن يعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينًا ولم يستطع الصحابي فعل أي منهم فقال النبي له انتظر حتى قدم له تمر وقال له خده وتصدق على المساكين».