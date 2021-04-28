شكرا لقرائتكم خبر عن حضور كهنوتي فقط .. البابا يرأس قداس خميس العهد في دير مارمينا بالإسكندرية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يترأس البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة لقان وقداس خميس العهد في دير القديس العظيم الشهيد مارمينا العجائبى بكينج مريوط، غرب الاسكندرية صباح غدٍ الخميس.

ويشارك البابا الصلاة مجمع رهبان الدير من دون حضور شعبي.

ويعرف خميس العهد، أيضاً بالخميس المقدس وهو عيد مسيحي أو يوم مقدس يسبق عيد الفصح وهو ذكرى العشاء الأخير ليسوع المسيح مع تلاميذه وهو اليوم الذي غسل فيه يسوع أرجل تلاميذه ووعظ فيهم بأن يحبوا بعضهم البعض كما أحبهم هو وترك لهم وصيته كما يعد خميس العهد اليوم الخامس من أسبوع الآلام يسبقهٌ أربعاء البصخة ويليه الجمعة العظيمة.

وتحتفل الكنيسة في خميس العهد أو الخميس الكبير، بذكرى تسليم السيد المسيح تلاميذه سر الإفخارستيا وهو سر من أسرار الكنيسة كما صلى البابا صلوات اللقان والتي تنتهي بقيام الكاهن بغسل أرجل الشعب تنفيذًا لوصية السيد المسيح التي أوصى التلاميذ بهذا بعد أن غسل أرجلهم.