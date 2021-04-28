شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 1857 ملفا من إجمالي 20 الف تقدموا بطلبات تصالح في مخالفات البناء بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، إن اللجان الفنية الخاصة بالمعاينات الميدانية لأصحاب التصالح في مخالفات البناء واصلت أعمالها بإجمالى 9 لجان على مستوى المحافظة موزعين على جميع المدن والمراكز.

وأضاف وصل عدد الملفات المقبولة إلى 637 ملفًا، في حين تم فحص 1875ملف ومعاينة 778 ملف من إجمالي 20 ألف طلب للتصالح بمتحصلات مالية وصلت إلى 72 مليون جنيه .

واشار المحافظ، إلى أنه تم إعتماد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء تمهيداً لتسليمها للمواطنين الذين سددوا كافة المبالغ المستحقة وفقاً لتقدير لجنة البت في مخالفات البناء وطبقاً للقانون على أن يتم إستكمال باقي الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لهم.