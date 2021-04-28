شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مسجدين في المنوفية لعدم التزام روادهما بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرّح الشيخ زكريا الخطيب، وكيل أوقاف المنوفية، بأنه تقرر غلق مسجدين في المحافظة.

وأوضح بيان، الثلاثاء، أن ذلك جاء بناءً على المذكرة الصادرة إلى غرفة العمليات المركزية بوزارة الاوقاف من مديرية أوقاف المنوفية.

وذكر الخطيب أنه تم غلق مسجد المغفرة بناحية شبرا باص بمركز شبين الكوم، والمسجد القبلي بناحية كفر الجلابطة بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وذلك لعدم التزام روادهما بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.