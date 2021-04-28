شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ الأقباط بعيد القيامة: أعاده الله عليكم بالسعادة والخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جموع المصريين الأقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيا أن يعيده الله عليهم بالسعادة والخير.

وأكد مدبولي - في برقية تهنئة اليوم الأربعاء - أن قيمة المواطنة التي تسود بين جموع الشعب المصري بمختلف معتقداته، ستظل صمام أمان يفرض صلابة ووحدة هذا الشعب الذي يكتسب عظمته من تنوعه، راجيا الله أن ينعم على مصر وشعبها بالأمن والرخاء.