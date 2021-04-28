شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: رفع ميزانية السنة الأولى بالمرحلة الثانية لـ حياة كريمة لـ200 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، إنه يجرى حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، حيث خصص لها الرئيس عبد الفتاح السيسى ميزانية بقيمة 515 مليار جنيه، على مدار 3 سنوات والسنة الأولى تم رفع الميزانية الخاصة بمبادرة حياة كريمة في الموازنة من 150 إلى 200 مليار جنيه.

وأضاف مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هذه الميزانية جرى توجيهها إلى 4 قطاعات، هى الصحة والتعليم والصرف الصحى والكهرباء، بجانب الخدمات الاجتماعية الأخرى، لافتا إلى أن أغلب تلك المخصصات ذهبت للصرف الصحى لأنه قبل هذه المبادرة كان أكثر من 80% من القرى المصرية معدومة من الصرف الصحى، كما أن 40% من القرى لا يوجد بها وصلات لمياه الشرب النقية.

وتابع مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية: أصبحنا أمام حلم يتحقق على أرض الواقع وهو النهوض بالقرى المصرية، لتقدم قرى الريف المصرى التى تمثل 56% من الشعب المصرى ويستفيد منها 58 مليون مواطن مصري، حيث إن هناك تحولا يتم في فكر الدولة المصرية وهو الاستثمار في البشر والخدمات الاجتماعية، وبناء الإنسان المصرى والاستثمار في الخدمات التي تقدم له.