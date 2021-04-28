شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لدينا 2 مليون و200 ألف لتر أكسجين تحسبا لأى زيادة بإصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة، أن وزارة الصحة قررت إرسال إمدادات صحية لمحافظات الصعيد، وعلى رأسها سوهاج، وجرت مراجعة عدد الأسرة ورفع عددها وكذلك رفع عدد الأسرة في العناية المركزة، بجانب رفع عدد أجهزة التنفس الصناعى، والتوجيه بأن يكون هناك مخزون استراتيجى إقليمى لكل إقليم في محافظات مصر، ولدينا 2 مليون و200 ألف لتر أكسجين، ولا يوجد أي مشكلة في الأكسجين، تحسبا لأى زيادات في الإصابات بفيروس كورونا.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن وزيرة الصحة وجهت بإرسال فرق من وزارة الصحة من مختلف القطاعات للمرور على المستشفيات بمحافظات الصعيد بشكل عام، ورصدنا زيادة طفيفة في الإصابات، وتأكدنا من كافة الاستعدادات وجاهزة المستشفيات وكفاءة الاكسجين والأدوية والسعة السريرية وجاهزة بشكل عام في المستشفيات.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة: هناك زيادة إصابات في سوهاج بفيروس كورونا ولكن ليس بالقدر الذى يجرى تصويره، فهى إصابات محدود وزيادة طبيعية، مستطردا: تقصينا الوضع ورأينا أوجه التعامل مع الحالات، موضحا أن هناك خللا لدى بعض الناس التي تشترى الأدوية حال إصابتها بكورونا من الصيدليات وتذهب لعيادات خاصة، ويجرى وصف علاجات مخالفة لبروتوكول العلاج المخصص لوزارة الصحة، ما يؤدى إلى زيادة العدوى.