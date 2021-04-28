شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس وحدة قسطرة القلب بطب سوهاج متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي الدكتور أحمد بغدادي، رئيس وحدة قسطرة القلب بكلية الطب بجامعة سوهاج، إثر إصابته بفيروس «كورونا المستجد» منذ ما يقرب من 20 يومًا.

ونعت كلية الطب بجامعة سوهاج وأساتذة الجامعة الفقيد، مؤكدين أن الفقيد كان عالما ورائدا في أمراض القلب عامة وقسطرة القلب بشكل خاص، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وفقدت محافظة سوهاج على مدار الخمسة عشر يوما الماضية، 7 من الأطباء بمستشفيات مديرية الصحة والمستشفى الجامعى متأثرين بإصابتهم بفيروس «كورونا»، وبوفاة الدكتور بغدادي يرتفع عدد الأطباء المتوفين بالفيروس بالمحافظة إلى 8 أطباء خلال أسبوعين.