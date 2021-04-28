شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حذر .. سعر الذهب فى منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاود سعر الذهب في مصر ارتفاعه في منتصف التعاملات، اليوم الأربعاء، 28 أبريل 2021، بعدما حقق انخفاضا ملحوظا خلال 24 ساعة، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر بمقدار 3 جنيهات تقريبا خلال 6 ساعات فقط .

وشهد سعر الذهب عالميا ارتفاعا ملحوظا مع منتصف التعاملات اليوم الأربعاء، حيث ارتفعت الأوقية «الأونصة» في التعاملات الفورية، بمقدار مايقرب من 9 دولار تقريبا خلال 6 ساعات فقط، وسط حالة من الترقب والحذر من المتداولين الذين ينتظرون قرارات مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى والتى سيعلن عنها مساء اليوم، حول الفائدة وعائدات سندات الخزانة .

وسجل سعر الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات اليوم الأربعاء 28 أبريل، 782.09 جنيه، وكانت في الصباح 779.43 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة» عالميًا في منتصف التعاملات اليوم الأربعاء، 1،773.07 $، وكانت في الصباح 1,766.90 $ .

«المصرى اليوم» تنشر سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في بداية التعاملات اليوم الاربعاء 28 أبريل 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط



اقرأ أيضا:

انخفض 6 جنيهات.. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021

انخفض 3 جنيهات في 6 ساعات.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021

«ينتظر قرارات هامة».. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021

استقرار نسبي.. سعر الذهب في مصر وعالميًا اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021