شكرا لقرائتكم خبر عن 4 رحلات يوميًا.. عودة الرحلات الروسية بداية من شهر يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت شركة «نيوستار» لخدمات الطيران، بصفتها وكيلا عن شركة «يامال إير لاين» الروسية، بطلب لسلطات الطيران المدنى للبدء في تنظيم رحلات طيران بمعدل ٤ رحلات يوميا، مناصفة، بمعدل رحلتين لمطار شرم الشيخ ورحلتين لمطار الغردقة، أي بمعدل ١٢٠ رحلة طيران شهريا بداية من يونيو المقبل.

وبدأ عدد من وكلاء شركات السياحة الروسية بالغردقة في التقدم بطلبات لمسؤولى مطار الغردقة لتأجير أماكن الدعاية بصالتى السفر والوصول واستئجار مكاتب لمتابعة إنهاء إجراءات الوصول والسفر للسائحين الروس.

في سياق آخر، تلقى مسؤولو الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر كتابا دوريا رقم ٥٢ من علاء عاقل، القائم بتسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، حول ضرورة الاستمرار في الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، موضحا أن وزارة السياحة ستقوم بعدة لجان تفتيش مفاجئة على الفنادق.

وأوضح أن تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا للعاملين بالمنشآت الفندقية «إجبارى» وليس اختياريا، إلا إذا كان هناك مانع طبى أو مرض مزمن يحول دون ذلك أو يمنع تلقى العامل الجرعات، وأنه سيتم عرض الأمر على المختصين من وزارة الصحة في هذه الحالة للتأكد من هذا الأمر.

واعتبر أن مسألة تطعيم العاملين بالقطاع السياحى «أمن قومى» وأن كل فندق مسؤول عن تطعيم جميع العاملين فيه.

وأهابت الغرفة بمسؤولى الفنادق ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية مع العاملين بالمشروعات السياحية وسرعة التسجيل وتلقى لقاح كورونا، موضحة أن التطعيم يحافظ على صحة العاملين، كما يمنح ميزة إضافية للسياحة المصرية.

كان الاتحاد المصرى للغرف السياحية قد طالب جميع العاملين بالقطاع السياحى بمختلف منشآته باستكمال التسجيل بالموقع الذي خصصته وزارة الصحة للتسجيل وتلقى اللقاح الخاص بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، واعتمدت الوزارة الشعار الجديد، لتمييز الفنادق المصرية التي قامت بتطعيم كافة العاملين بها.